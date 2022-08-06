Mersin haber: İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin haber: İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

06.08.2022 20:18
Mersin haber: İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Mersin haberleri... İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Soyer: 'Akdeniz'de Barış Ölümsüz Olacak' Soyer: 'Akdeniz'de Barış Ölümsüz Olacak' Atatürk'ün yürüdüğü narenciye yoluna 'Atatürk Yolu' adı verilecek Atatürk'ün yürüdüğü narenciye yoluna 'Atatürk Yolu' adı verilecek Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Antalya, Akdeniz, Ankara, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin haber: İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:12 Ekim ayında metrekareye ortalama 1 kilogram yağışın düştüğü bölgede kaymakam ve belediye başkanı öncülüğünde yağmur duasına çıkıldı
17:11 5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi
17:00 Belçika'da devrim gibi karar: Bundan böyle çalışanlar haftada 5 gün yerine 4 gün mesai yapacak
16:56 2004'te yanlışlıkla geleceğe gönderildiğini iddia eden genç, kıyamet gününe ait bir fotoğraf gösterdi
16:28 Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalınayak halde görüntülendi
16:17 ABD'li oyuncu Chris Evans, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle el ele görüntülendi
16:14 Pençe Kilit bölgesinden yürek yakan haber: Teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 askerimiz şehit oldu
16:09 Yardımcısı zor sakinleştirdi! Corinthias Teknik Direktörü Vitor Pereira, hakeme gösterdiği sert tepki sonucu kırmızı kart gördü
16:05 ABD'de arkadaşını öldürüp karnındaki bebeğin ölümüne sebep olan kadına idam cezası verildi
13:54 Sınıfta yapılan "tatlı" etkinliğinin sonu tatsız bitti! Fenalık geçiren öğrenciler, hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2022 18:09:33. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin haber: İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement