Mersin haber... Mersin'de 25 adet bronz sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin haber... Mersin'de 25 adet bronz sikke ele geçirildi

10.10.2022 09:33
Mersin haber... Mersin'de 25 adet bronz sikke ele geçirildi

Mersin yerel 3. sayfa haberine göre Mersin'de tarih eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 2 mermer mimari yapı taşı ile 25 adet bronz sikke ele geçirildi.

Mersin'de tarih eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 2 mermer mimari yapı taşı ile 25 adet bronz sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesi Alataş Mahallesi'nde, elinde bulanan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 1 şahsı tespit eden ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Bir süre takipten sonra şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılar aramada 2 mermer mimari yapı taşı ile 25 adet bronz sikke ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürülürken, ele geçirilen eserler de incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin haber... Mersin'de 25 adet bronz sikke ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin haber... Mersin'de 25 adet bronz sikke ele geçirildi - Son Dakika
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