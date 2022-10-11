Mersin haber... Mersin'de bin 412 sentetik ecza maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin haber... Mersin'de bin 412 sentetik ecza maddesi ele geçirildi

11.10.2022 10:34
Mersin haber... Mersin'de bin 412 sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Mersin 3. sayfa haberi | Mersin'de bir evde yapılan aramada bin 412 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Mersin'de bir evde yapılan aramada bin 412 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, yaptıkları aramada bin 412 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.I., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Toroslar, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin haber... Mersin'de bin 412 sentetik ecza maddesi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin haber... Mersin'de bin 412 sentetik ecza maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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