Mersin haber: Mersin'de, çalılıkta erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Mersin haber: Mersin'de, çalılıkta erkek cesedi bulundu

16.10.2022 19:28
Mersin haber: Mersin'de, çalılıkta erkek cesedi bulundu

Gelen Mersin haberlerine göre MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, çalılıkta erkek cesedi bulundu.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, çalılıkta erkek cesedi bulundu. Cesedin Şevki K.'ya (58) ait olduğu belirlendi.

Olay, ilçeye bağlı Korucak Mahallesi'nde meydana geldi. Çalılık ve kayalıkta hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Şevki K. olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirledi. Şevki K.'nın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Tarsus Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Tarsus Devlet Hastanesi, Jandarma, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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