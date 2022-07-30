Mersin haber... Mersin'de çeltik tarlası yabani otlara karşı dron ile ilaçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin haber... Mersin'de çeltik tarlası yabani otlara karşı dron ile ilaçlandı

30.07.2022 11:14
Mersin haber... Mersin'de çeltik tarlası yabani otlara karşı dron ile ilaçlandı

Mersin haberlerine göre Silifke ilçesinde, bir üretici çeltik tarlasını yabani otlara karşı dron ile ilaçlıyor.

Silifke ilçesinde, bir üretici çeltik tarlasını yabani otlara karşı dron ile ilaçlıyor.

Üretici Nevzat Şahin, Kurutuluş Mahallesi'ndeki 60 dönümlük çeltik tarlasını yabani otlara karşı korumak için çalışma başlattı.

Şahin, AA muhabirine, dron ile ilaçlamanın bitkiye zarar vermeden yapıldığını belirtti.

Bu yöntemle daha etkin ilaçlama yapıldığını aktaran Şahin, "Önceden insan gücüyle ilaçlama yapıyorduk, sonra traktöre çevirdik. Traktörle daha zor ve maliyetli oluyordu. Şimdi dron ile daha sağlıklı, verimli ve etkili bir ilaçlama sistemi uyguladık. Traktörle ilaçlama yaptığımız zaman traktör mecburen geçtiği yerlerdeki çeltiği çiğniyordu ve bize de ürün kaybı yaşattırıyordu." diye konuştu.

Dron pilotu Turhan Kaplan da ilçede dron ile birçok tarlada ilaçlama yaptıklarını söyledi.

Çiftçilerin bu durumdan memnun olduğunu ifade eden Kaplan, dronla yaklaşık bir saatte 60 dekarlık arazinin ilaçlamasının yapılabildiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Nevzat Şahin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin haber... Mersin'de çeltik tarlası yabani otlara karşı dron ile ilaçlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:26 184 milyon dolar değerindeki sabit diski yanlışlıkla çöpe atan adam, şehir çöplüğünü kazmak için izin talep etti
11:07 Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakıp ölümle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı
11:06 Temizlik görevlisinden renkli görüntüler! Müzik dinleyip dans ederek işini yapmaya devam etti
11:01 Muhalefete "Suriye operasyonuna karşı çıkın" çağrısı yapan Selahattin Demirtaş, Türkiye'ye "işgalci", terör örgütü PKK/YPG'ye "Kürt" dedi
11:03 Temmuzda en çok ilaca zam geldi! Gıdada ise zam şampiyonu yumurta oldu
10:57 Ömür Gedik'ten koronavirüs yorumu: Virüsün insan yapımı olduğunu düşünüyorum, sanki boğazımda ufak bir robot geziyordu
10:52 Güneşte delik açıldı! Korkutan uyarı yapıldı: Jeomanyetik fırtınalar Dünya'yı vurabilir
10:32 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor
10:31 ABD'nin üst düzey ziyaretinden rahatsız olan Çin'in Tayvan'ı ablukaya aldığı harita ortaya çıktı
10:26 Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,95 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 11:33:57. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin haber... Mersin'de çeltik tarlası yabani otlara karşı dron ile ilaçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement