Mersin 3. sayfa haberleri: Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Mersin 3. sayfa haberleri: Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı

12.10.2022 10:21

Mersin 3. sayfa haberi | Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı.

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı

MERSİN - Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda 244 personelin katılımıyla belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken, 46 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin 3. sayfa haberleri: Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı - Son Dakika

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