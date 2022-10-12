İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda 244 personelin katılımıyla belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken, 46 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin 3. sayfa haberleri: Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı - Son Dakika

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