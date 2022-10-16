Alınan bilgiye göre, kaza Mut Silifke karayolu Palantepe Mahallesi sanayi çıkışında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 33 U 7987 plakalı otomobil, 06 CUR 829 ve 33 DY 721 plakalı otomobiller zeminin kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kaynak: İHA

Tragger, Mersin, Mut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin haberi | Mersin'de kaygan yolda 3 araç birbirine girdi: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.