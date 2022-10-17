İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesine bağlı motorize yunus ekibi, Yeni Mahalle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu.

Kaynak: AA

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin haber | Mersin'de ticari takside 1900 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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