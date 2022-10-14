Mersin haber... Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin haber... Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

14.10.2022 19:08
Mersin haber... Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Mersin haber: Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mersin'in merkez Tarsus ilçesi ile Adana ve Yozgat'ta "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin, herhangi bir işte çalışmayan, düzenli bir geliri bulunmayan, düşük ücretli bir işte çalışıp yüksek miktarda kredi talebinde bulunan vatandaşlara belli ücret karşılığında kredi çektirdiklerini ve kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişiler adına kredi çekip hem bankaları hem de vatandaşları dolandırdıklarını belirledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, O.A, M.Ö, G.T, B.Ç, Ç.K, F.K, E.O, A.Ö, A.S, E.Ö.İ, A.B. ve İ.A. yakalandı.

Adreslerde, kredi kullandırılacak kişiler ile farklı kişilere ait çok sayıda kredi ve banka kartı, post cihazı, dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Yozgat, Mersin, Güncel, Son Dakika

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