Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, organizatörlerin Mersin ve çevre illerden irtibata geçtikleri göçmenleri sürat tekneleri, yatlar ve balıkçı tekneleriyle taşıyarak yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine göndermeye çalıştıkları belirlenmiş, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüphelinin kimlikleri tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Mersin haber | Mersin merkezli 'Umut Tacirleri Operasyonu'nda yakalanan bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

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