Yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

07.10.2022 10:08

Mersin merkezli 5 ilde, yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek transferini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Mersin merkezli 5 ilde, yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek transferini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bahisten elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek transferini sağladıkları iddiasıyla Mersin, İstanbul, Adana, Antalya ve İzmir'de 4 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan A.İ, U.K, S.T, M.B. ve S.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bahisten elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden İngiltere'ye transfer ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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