MUSTAFA SARIGÜL'DEN MERSİN CEZAEVİ ÖNÜNDE 'GENEL AF' ÇAĞRISI - Son Dakika
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MUSTAFA SARIGÜL'DEN MERSİN CEZAEVİ ÖNÜNDE 'GENEL AF' ÇAĞRISI

15.10.2022 15:13

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Mersin Cezaevi önünde 'Genel af' çağrısı yaptı.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Mersin Cezaevi önünde 'Genel af' çağrısı yaptı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Mersin'e geldi. Programı kapsamında, Mersin Cezaevi önünde gazetecilere konuşan Sarıgül, 'Genel af' çağrısı yaptı. Af çağrısının siyasi olmadığını belirten Sarıgül, "9 Nisan'da genel merkezimizden af talebinde bulundum. Af talebimiz siyasi değil vicdani bir taleptir. Pandemi koşulları nedeniyle online, hızlı yargılamalar oldu ve gözden kaçan bazı konular oldu. Pandemi nedeniyle ülkemiz ve dünya büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya geldi. Bu sebeple çeklerini, kredilerini ödeyemeyen bir çok esnafımız mağdur durumda. 90 binin üzerinde genç uyuşturucu bataklığıyla karşı karşıya kaldı. O nedenle şu anda cezaevlerinde kapasitenin üzerinde bir yoğunluk var. Cezaevlerinde dünyaya gelen çocuklarımız var ve hala hayatla buluşamadılar. Dışarıda binlerce çocuğumuz anneleriyle babalarıyla görüşemedi, hasret gideremedi. Toplumsal barış için affet Türkiye'm, annelerin, babaların çocuklarına kavuşması için affet Türkiye'm. Türkiye Değişim Partisi olarak af talebimize yanıt veren ve af çağrımızı seslendiren partilerin konuşmalarını takip ediyoruz. Kader mahkumları cezaevinden çıktıktan sonra onlara iş imkanı sağlamalıyız ki toplumla en iyi şekilde buluşsunlar. Bizim devletimiz merhametli devlettir. Bizim devletimiz şefkatli devlettir. Bizim devletimiz affetmesini bilen devlettir. Bayrağımıza, vatanımıza, toprağımıza karşı işlenmiş suçların tamamı bu af kapsamının dışındadır" dedi.

Sarıgül ayrıca, Mersin'de bazı ilçelerin il olabilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Açıklamanın ardından kentte esnaf gezisine çıkan Sarıgül, kalan programlarını erteleyerek maden kazasının yaşandığı Bartın'a hareket etti. (DHA)

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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, temaslarda bulundu TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, temaslarda bulundu Mustafa Sarıgül: 'Futbol sahalarında 8 Türk, 3 yabancı olmalı' Mustafa Sarıgül: 'Futbol sahalarında 8 Türk, 3 yabancı olmalı'
Kaynak: DHA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUSTAFA SARIGÜL'DEN MERSİN CEZAEVİ ÖNÜNDE 'GENEL AF' ÇAĞRISI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MUSTAFA SARIGÜL'DEN MERSİN CEZAEVİ ÖNÜNDE 'GENEL AF' ÇAĞRISI - Son Dakika
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