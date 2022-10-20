Mersin haberleri! AA, üç Akdeniz ülkesi haber ajansıyla ortak bildiri imzaladı - Son Dakika
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Mersin haberleri! AA, üç Akdeniz ülkesi haber ajansıyla ortak bildiri imzaladı

20.10.2022 20:24

Edinilen Mersin haberine göre Anadolu Ajansı (AA) Çevre Forumu kapsamında AA ile İtalya'nın ANSA, İspanya'nın EFE ve Yunanistan'ın AMNA haber ajansları arasında, Akdeniz'in ormanlarını korumak için medyada ve toplumda farkındalığı artırmak üzere "Akdeniz Orman Yangınları Hakkında Ortak Bildiri" imzalandı.

Anadolu Ajansı (AA) Çevre Forumu kapsamında AA ile İtalya'nın ANSA, İspanya'nın EFE ve Yunanistan'ın AMNA haber ajansları arasında, Akdeniz'in ormanlarını korumak için medyada ve toplumda farkındalığı artırmak üzere "Akdeniz Orman Yangınları Hakkında Ortak Bildiri" imzalandı.

AA tarafından iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla düzenlenen Çevre Forumu'nun kapanış oturumunun ardından imza törenine geçildi.

AA ile İtalya'nın ANSA, İspanya'nın EFE ve Yunanistan'ın AMNA haber ajansları arasında, Akdeniz'in ormanlarını korumak için medyada ve toplumda farkındalığı artırmak üzere, "Akdeniz Orman Yangınları Hakkında Ortak Bildiri" imzalandı.

Bildiriye, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, ANSA Genel Müdürü Stefano de Alessandri, EFE Genel Müdürü Arturo Larena ve AMNA Genel Müdürü Aimilios Perdikaris imza koydu.

AA ile 5 ülkenin haber ajansları arasında iş birliği anlaşması

Anadolu Ajansı Çevre Forumu kapsamında, AA ile Bulgaristan, Belçika, Hırvatistan, Kosova ve Zimbabve'nin haber ajansları arasında da iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmalara, AA adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz, Bulgaristan'ın haber ajansı BTA adına Genel Müdür Kiril Valchev, Belçika'nın haber ajansı BELGA adına Genel Müdür Patrick Lacroix, Hırvatistan'ın haber ajansı HINA adına Yönetim Kurulu Başkanı Majda Tafra Vlahovic, Kosova'nın haber ajansı Kosovapress adına Genel Müdür Suzana Rakovica ile Zimbabve'nin haber ajansı New Ziana adına Genel Müdür Rangarirai Shoko imza attı.

Anlaşma kapsamında, belirli dillerde haber değişimi, fotoğraf ve video dahil sınırlı sayıda görsel içerik değişimi yapılabilecek.

Taraflar birbirlerinin editörleri, meslek ve teknik uzmanları, haberci ve basın fotoğrafçıları arasındaki temaslarla kendi tecrübe ve teknik yardımlarını birbirlerine aktaracak. Karşılıklı eğitim ve ziyaretle ilgili ayrıntılar ortak dayanışma yoluyla saptanacak.

Taraflar ülkelerinin liderleri ve resmi heyetlerinin karşılıklı ziyaretiyle ilgili haber takibi ve bilgi sağlanması konusunda yakın iş birliğinde bulunacak.

Kaynak: AA
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Anadolu Ajansı, Yunanistan, İspanya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin haberleri! AA, üç Akdeniz ülkesi haber ajansıyla ortak bildiri imzaladı - Son Dakika

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