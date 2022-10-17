Mersin haberi... Anamur'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nde şehitler anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin haberi... Anamur'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nde şehitler anıldı

17.10.2022 16:30
Mersin haberi... Anamur'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nde şehitler anıldı

Mersin haberine göre Mersin'in Anamur ilçesinde, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğince (TEMAD) 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nde şehitler anıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğince (TEMAD) 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nde şehitler anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan TEMAD Anamur Şube Başkanı Şevki Altunçekiç, derneğin kuruluş amacı ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Törene, Kaymakamı Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel ve emekli astsubaylar katıldı.

YORUMLAR
500
Mersin gündem haberi | Mersin'de sahte içki satışına yönelik denetimde 8 şüpheli yakalandı Mersin gündem haberi | Mersin'de sahte içki satışına yönelik denetimde 8 şüpheli yakalandı Zorda kalanları kredi ile borçlandıran 12 kişi yakalandı Zorda kalanları kredi ile borçlandıran 12 kişi yakalandı
Kaynak: AA

dünya astsubaylar günü, Mersin, Anamur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin haberi... Anamur'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nde şehitler anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:59 Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu
16:57 Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti!
16:56 Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:20 Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
16:09 Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 17:33:47. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin haberi... Anamur'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nde şehitler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement