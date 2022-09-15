Mersin haberi... Mavi Balina Tatbikatı, Ege ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor - Son Dakika
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Mersin haberi... Mavi Balina Tatbikatı, Ege ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor

15.09.2022 18:22
Mersin haberi... Mavi Balina Tatbikatı, Ege ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor

Mersin haber... TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde 15 ülkeden 8 bin personelin katıldığı Dynamic Mariner/ Mavi Balina-2022 Tatbikatı, planlanan program içerisinde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam ediyor.

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde 15 ülkeden 8 bin personelin katıldığı Dynamic Mariner/ Mavi Balina-2022 Tatbikatı, planlanan program içerisinde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam ediyor. Tatbikatta Yunanistan'a ait deniz unsuru da bulunuyor.

NATO'nun 2022 yılındaki en geniş kapsamlı deniz tatbikatı olan ve 11 Eylül'de 15 ülkeden 8 bin personelin katılımıyla başlayan Dynamic Mariner/ Mavi Balina-2022 Tatbikatı, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde sürdürülüyor. Tatbikat, AKSAZ Deniz Üs Komutanlığı'nda liman eğitimi ve koordinasyon toplantısı ile başladı. Tatbikatta harekata hazırlık ve kuvvet entegrasyon eğitimleri, fiili silah atışları, su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, denizde denetim harekatı, amfibi harekatı, mayın harbi, elektronik harp, kara ve hava kuvvetleri müşterek eğitimler gerçekleştiriyor.

2023 yılında NATO Mukabele Kuvveti (NRF) Deniz Unsur Komutanlığı (MCC) görevini İngiltere'den devralacak Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen tatbikata 15 ülkeden 8 bin personel, 32 uçak, 20 helikopter, Aksungur, 50 gemi, 4 denizaltı, ANKA ve Bayraktar İHA, amfibi deniz piyade birlikleri, SAT ve SAS görev timleri, kıyı birlikleri katıldı.Tatbikatta senaryo gereği kaçak malzeme taşıyan bir gemiye SAT komandaları tarafından operasyon yapılarak şüpheliler etkisiz hale getirildi. Yine senaryo gereği TCG Sancaktar gemisine saldırı düzenlemek üzere olan F-16 uçakları, geminin etrafında yer alan fırkateynlerdeki hava savunma sistemleri ile püskürtülürken, helikopterden manevra ile denizaltına malzeme ikmalı yapıldı.TCG-Sancaktar çok maksatlı amfibi hücum gemisinde tatbikata ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Harp Filosu Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, tatbikatın NATO'nun birliğini ve bütünlüğünü göstermek için yapıldığını söyledi. Tığlı, "Tatbikatta Türk deniz gücünün NATO tarafından sertifikasyon faaliyetleri denetlenecek. Tatbikat tamamen gerçeğe dayalı olmayan, gerçek dünyayla ilişkili olmayan bir senaryoya göre icra edilmektedir. Tatbikatın amacı NATO usullerini, prosedürlerini işletmektir" dedi.

Bir gazetecinin tatbikatta Yunanistan'a ait deniz unsurlarının bulunmasını sorması üzerine Tuğamiral Tığlı, "Burada bir Yunan gemisi var. Limmos. Bu tatbikatta onları burada görmekten çok mutluyuz. Bence onlar da mutlular çünkü birbirimizden öğreniyoruz. Deneyimlerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Bu iyi bir süreç" diye konuştu. Tatbikat, 22 Eylül'de sona erecek.


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Kaynak: DHA

Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin haberi... Mavi Balina Tatbikatı, Ege ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor - Son Dakika

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