Kendisi dışarıdayken meydana gelen yangını komşularından öğrendiğini belirten Çatak, "Olay yerine geldiğimde atölyemin içerisinde hiçbir şeyin kalmadığını gördüm. Her şey yanmış." dedi.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin haberi: Mersin'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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