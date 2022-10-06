Mersin haberi: Mersin'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin haberi: Mersin'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

06.10.2022 16:13
Mersin haberi: Mersin'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin haberine göre Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan mobilya imalathanesinde hasar oluştu.

Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan mobilya imalathanesinde hasar oluştu.

Atik Mahallesi'ndeki mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

İşletme sahibi Muhammet Çatak, gazetecilere, imalathaneyi 2013'te KOSGEB desteğiyle açtığını söyledi.

Kendisi dışarıdayken meydana gelen yangını komşularından öğrendiğini belirten Çatak, "Olay yerine geldiğimde atölyemin içerisinde hiçbir şeyin kalmadığını gördüm. Her şey yanmış." dedi.

İmalathanede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Trafik kazaları yürekleri ağza getirdi...Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak refüje uçtu Son dakika haberi | Trafik kazaları yürekleri ağza getirdi...Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak refüje uçtu Son dakika haber... Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber... Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü Mersin ekonomi haberi: Tarsus Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor Mersin ekonomi haberi: Tarsus Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor
Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin haberi: Mersin'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
20:46 Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı canlı anlatım! Kadıköy'de ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 23:06:38. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin haberi: Mersin'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement