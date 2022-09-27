'ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR'
Mersin'in Mezitli ilçesindeki Polisevine saat 23.00 sıralarında düzenlenen saldırı ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı. Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklama, "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi'ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" ifadelerine yer verdi.
ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Mersin haberi... Mersin'de polisevine bombalı saldırı (3) - Son Dakika