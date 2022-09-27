Mersin 'in Mezitli ilçesindeki Polisevine saat 23.00 sıralarında düzenlenen saldırı ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı. Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklama, "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi'ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı , adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin haberi... Mersin'de polisevine bombalı saldırı (3) - Son Dakika

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