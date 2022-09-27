Mersin haberi... Mersin'de polisevine bombalı saldırı (3) - Son Dakika
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Mersin haberi... Mersin'de polisevine bombalı saldırı (3)

27.09.2022 00:18
Mersin haberi... Mersin'de polisevine bombalı saldırı (3)

Mersin haberi... 'ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR'Mersin'in Mezitli ilçesindeki Polisevine saat 23.00 sıralarında düzenlenen saldırı ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı.

'ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR'

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Polisevine saat 23.00 sıralarında düzenlenen saldırı ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı. Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklama, "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi'ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" ifadelerine yer verdi.

ANKARA,


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Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Yaralı polisler var Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Yaralı polisler var Adalet Bakanı Bozdağ'dan Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması Adalet Bakanı Bozdağ'dan Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: DHA

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin haberi... Mersin'de polisevine bombalı saldırı (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin haberi... Mersin'de polisevine bombalı saldırı (3) - Son Dakika
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