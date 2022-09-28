Mersin haberi: Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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Mersin haberi: Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

28.09.2022 11:17
Mersin haberi: Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Mersin haberlerine göre MERSİN'de, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

MERSİN'de, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Eylül'de, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Geçmiş dönemde yapılan operasyonel çalışmalarda ele geçirilen dijital materyal ve dokümanlar üzerinde inceleme gerçekleştirildi. Sicil bilgileri ile DEAŞ'ın çatışma, infaz, propaganda görüntülerinin yanı sıra örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve resim tespit edilen ayrıca uzun süreli yapılan takip sonucu terör örgütü içinde aktif faaliyet göstererek, örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği belirlenen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli, gözaltına alındı. 1 şüphelinin aranması sürerken, sorgularının ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise serbest kaldı.


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Kaynak: DHA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin haberi: Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

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