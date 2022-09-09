Mersin haberi! Mersin'deki yangın sonrası 8 orman personelinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin haberi! Mersin'deki yangın sonrası 8 orman personelinin tedavisi sürüyor

09.09.2022 11:11
Mersin haberi! Mersin'deki yangın sonrası 8 orman personelinin tedavisi sürüyor

Mersin gündem haberi: MERSİN'in Gülnar ilçesinde, 29'uncu saatte kontrol altına alınan orman yangınında yaralanan 8 orman işletme personelinin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, 29'uncu saatte kontrol altına alınan orman yangınında yaralanan 8 orman işletme personelinin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisinde 7 Ekim sabahı başlayıp, Silifke'ye de sıçrayan yangın, 29 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, zarar tespiti için harekete geçildi. Bu arada müdahale sırasında arazözün devrilmesi ile yaralanan Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Davut Şeker, Adem Bal ve Ahmet Aydın'ın Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Rüzgarın yön değiştirmesi ile yangın sahasının içinde kalıp, yaralanan Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Kunt, Musa Kuzu, Umut Yıldırım, Şamil Abdullah Karip ve Ulaş Yelaldı'nın ise Mersin Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.


YORUMLAR
500
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı İtfaiye ekiplerinin Mersin'de yangınla mücadelesi sabaha kadar sürdü İtfaiye ekiplerinin Mersin'de yangınla mücadelesi sabaha kadar sürdü
Kaynak: DHA

Büyükeceli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin haberi! Mersin'deki yangın sonrası 8 orman personelinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:02 İbrahim Tatlıses'in "20 senedir adını anmadım" dediği Asena'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekti
10:54 Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le olan ilginç anısı: Türkiye'ye karşı çok ilgiliydi, Kur'an tilavet ettirdi
10:51 Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü
10:51 Gram altının fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
10:38 Bartın'da feci cinayet! 2 gün önce tahliye olan adam boşanmak isteyen eşini öldürdü
10:36 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,24 seviyesinden işlem görüyor
10:19 Ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen hakkında "ikametgahını taşıdı" iddiası! İstanbul'dan Bodrum'a aldırmış
10:17 Seçmene reddedemeyeceği bir teklifle geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi 2023 seçimi için stratejisini belirledi
10:03 Kanalda cesedi bulunan genç kızın 18 yaşındaki Yaren olduğu belirlendi
10:06 Geceyi 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle tamamladık: Alınan sonuçlarla Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında yeri değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 11:29:42. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin haberi! Mersin'deki yangın sonrası 8 orman personelinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement