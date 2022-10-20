Mersin haber... ŞANLIURFA - Mersin Devlet Opera ve Balesi, Göbeklitepe'de konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin haber... ŞANLIURFA - Mersin Devlet Opera ve Balesi, Göbeklitepe'de konser verdi

20.10.2022 19:44

Gelen Mersin haberlerine göre Şanlıurfa'da, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de konser verdi.

Şanlıurfa'da, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Göbeklitepe Amfi Tiyatroda, "Çağdaş Sanatta Göbeklitepe" etkinliği kapsamında, MDOB tarafından düzenlenen konsere sanatseverler ilgi gösterdi.

Genel koordinatör Siret Uyanık, gazetecilere, tarihin sıfır noktasında, tarihi mirasın en önemli buluntularının yer aldığı Göbeklitepe'de konser verildiğini söyledi.

Çağdaş Sanatta Göbeklitepe Projesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlandığını dile getiren Uyanık, seyircilerin, opera sanatçılarının sunumlarıyla müthiş bir konser izlediklerini kaydetti.

Programa, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur ile sanatseverler katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı 4 ilimizde yaşayan vatandaşa soruldu! Kan kaybeden AK Parti'nin oy oranı siyaset arenasını sallar 4 ilimizde yaşayan vatandaşa soruldu! Kan kaybeden AK Parti'nin oy oranı siyaset arenasını sallar Şanlıurfa haberi! TBMM Başkanlığından Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama Açıklaması Şanlıurfa haberi! TBMM Başkanlığından Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama Açıklaması

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin haber... ŞANLIURFA - Mersin Devlet Opera ve Balesi, Göbeklitepe'de konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 01:47:22. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin haber... ŞANLIURFA - Mersin Devlet Opera ve Balesi, Göbeklitepe'de konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement