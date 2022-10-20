Mersin haber... ŞANLIURFA - Mersin Devlet Opera ve Balesi, Göbeklitepe'de konser verdi

Şanlıurfa 'da, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe 'de konser verdi.

Kaynak: AA

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

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