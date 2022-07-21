Mersin haberi | Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Mersin haberi | Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu

21.07.2022 19:08
Mersin haberi | Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Mersin haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında ceset bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Karaçerçili Mahallesi yakınlarında geçen sulama kanalına giden jandarma ekipleri sulama kanalında köprü altında bulunan parmaklıklara takılı vaziyette 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait ceset buldu.
Ceset, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin haberi | Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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