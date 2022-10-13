Mersin haberi: ULUSKON Başkanı Nezaket Atasoy Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Mersin haberi: ULUSKON Başkanı Nezaket Atasoy Mersin'de ziyaretlerde bulundu

13.10.2022 10:59
Mersin haberi: ULUSKON Başkanı Nezaket Atasoy Mersin'de ziyaretlerde bulundu

Mersin haberi: Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan veMersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu ile Mersin Ticaret ve Sanayi...

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan veMersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan'ı ziyaret etti.

Başkan Atasoy, önce Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Atasoy, burada yaptığı konuşmada, ULUSKON'un yatırım, ithalat ve ihracat konularında çok sıkı çalıştığını ve aynı zamanda Türkiye'nin her ilinde farklı faaliyetlerde bulunduğunu belirtti. Atasoy, "ULUSKON ile Mersin'de ortak hangi projeler yapılabilir. Mersin'de ULUSKON olarak bir fark yaratabileceğimize inanıyorum dolayısıyla sizinle iş birliği yapmaktan mutluluk duyacağız" dedi.

"ULUSKON OLARAK HER ZAMAN DESTEK VEREBİLİRİZ"

Vali Ali Hamza Pehlivan ise, Mersin ile alakalı ticari gelişmeler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Pehlivan, "Turizm sektöründe, Erdemli bölgesinde Mersin iş insanlarının da katılımı ile ortak yapılan su sporları, golf sahaları ve birçok sosyal alanı barındıran turizm bölgesinin temelinin atılmıştır" diye konuştu. Başkan Atasoy, daha sonra Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarımçıoğlu makamında ziyaret etti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan'a ULUSKON'un aktiviteleri hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra ortak hangi projeler yapılabilir istişare edildi. Atasoy, burada yaptığı konuşmada, "Ticaret odasına kayıtlı ithalat ve ihracat yapan firmalara ULUSKON olarak her zaman destek verebiliriz" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Ali Hamza Pehlivan, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin haberi: ULUSKON Başkanı Nezaket Atasoy Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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