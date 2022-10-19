Mersin haberleri | Mersin'de 80 bronz sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin haberleri | Mersin'de 80 bronz sikke ele geçirildi

19.10.2022 10:27
Mersin haberleri | Mersin'de 80 bronz sikke ele geçirildi

Mersin bölgesinden gelen habere göre Mersin'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 80 bronz sikke, 1 yüzük ve 1 obje ele geçirildi.

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 80 bronz sikke, 1 yüzük ve 1 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Dedeler Mahallesi'nde bulunan bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit eden ekipler, şahsı takip ederek yakaladı. Şüphelinin üst ve çantasını arayan ekipler, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 80 bronz sikke, 1 yüzük ve 1 obje ele geçirdi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, tarihi eserler ise incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin haberleri | Mersin'de 80 bronz sikke ele geçirildi - Son Dakika

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