Mersin haberleri: Mersin'de 80 bronz sikke ve 2 obje ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin haberleri: Mersin'de 80 bronz sikke ve 2 obje ele geçirildi

19.10.2022 12:05
Mersin haberleri: Mersin'de 80 bronz sikke ve 2 obje ele geçirildi

Mersin haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 obje ve 80 bronz sikkeyi satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 obje ve 80 bronz sikkeyi satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Dedeler Mahallesi'nde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin çantasında, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen biri yüzük 2 obje ve 80 bronz sikke ele geçirildi.

Eserler, incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin haberleri: Mersin'de 80 bronz sikke ve 2 obje ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin haberleri: Mersin'de 80 bronz sikke ve 2 obje ele geçirildi - Son Dakika
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