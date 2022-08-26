Mersin haberleri: Mersin'de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kadın bulundu - Son Dakika
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Mersin haberleri: Mersin'de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kadın bulundu

26.08.2022 19:04
Mersin haberleri: Mersin'de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kadın bulundu

Mersin haberi... Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kadın makilik alanda bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kadın makilik alanda bulundu.

Hüseyinler Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Fatma Seyrek'i (56) arama çalışmaları ikinci gününde devam etti.

Arama çalışmalarını genişleten jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, Seyrek'i bölgedeki makilik alanda otururken buldu.

Seyrek, sağlık kontrolü için Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Silifke ilçesinde haber alınamayan Fatma Seyrek için dün arama çalışmaları başlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin haberleri: Mersin'de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kadın bulundu - Son Dakika

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