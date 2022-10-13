17 milyarlık dev projede 3 tünelle bir viyadük daha bu yıl açılıyor

Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çalıştığı fabrikadaki demir askılıktan düşen genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

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