Çalıştığı fabrikadaki demir askılıktan düşen genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Çalıştığı fabrikadaki demir askılıktan düşen genç yaşamını yitirdi

13.10.2022 18:14

Akdeniz ilçesinde çalıştığı tekstil fabrikasındaki demir askılıktan düşen 22 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Akdeniz ilçesinde çalıştığı tekstil fabrikasındaki demir askılıktan düşen 22 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunan fabrikadaki demir askılığa çıkan Eren S, dengesini kaybederek düştü.

Boynunun üstüne düşen arkadaşının ağır yaralandığını gören çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Fabrikaya ulaşan sağlık ekipleri, Eren S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Eren S'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan Eren S'nin, demir askılıklara çıktıktan sonra dengesini kaybederek boynunun üstüne düşmesi güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalıştığı fabrikadaki demir askılıktan düşen genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalıştığı fabrikadaki demir askılıktan düşen genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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