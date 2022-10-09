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Son Dakika › Güncel › Dere üzerindeki boruda mahsur kalan kediyi 12 yaşındaki çocuk kurtardı - Son Dakika

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