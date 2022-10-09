Dere üzerindeki boruda mahsur kalan kediyi 12 yaşındaki çocuk kurtardı - Son Dakika
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Dere üzerindeki boruda mahsur kalan kediyi 12 yaşındaki çocuk kurtardı

09.10.2022 16:56

Mersin'in Erdemli ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, dere yatağının üstünden geçen boruda mahsur kalan kediyi sırtında taşıyarak kurtardı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, dere yatağının üstünden geçen boruda mahsur kalan kediyi sırtında taşıyarak kurtardı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki dere yatağının üstünden geçen boruda bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu sırada olay yerinden geçen ve ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki çocuk, yaklaşık 5 metre yükseklikteki borunun üzerinde emekleyerek kediye ulaştı.

Kediyi sırtına aldıktan sonra emekleyerek geri dönen çocuk, vatandaşların yardımıyla yola çıkarıldı. Kedi ise bulvara yaklaşınca çocuğun sırtından atlayarak uzaklaştı.

Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Kaynak: AA

Alparslan Türkeş Bulvarı, 112 Acil Çağrı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dere üzerindeki boruda mahsur kalan kediyi 12 yaşındaki çocuk kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dere üzerindeki boruda mahsur kalan kediyi 12 yaşındaki çocuk kurtardı - Son Dakika
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