Mersin haberleri! Mersin'deki çağrı merkezi üzerinden Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin haberleri! Mersin'deki çağrı merkezi üzerinden Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

06.10.2022 11:06
Mersin haberleri! Mersin'deki çağrı merkezi üzerinden Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

Mersin yerel gündem haberine göre Almanya'da ikamet eden Almanları, Mersin'de kurdukları çağrı merkezi üzerinden telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 31 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Almanya'da ikamet eden Almanları, Mersin'de kurdukları çağrı merkezi üzerinden telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 31 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ekim'de Mersin merkezli İzmir, İstanbul, Trabzon, Denizli ve Antalya'da düzenlenen operasyon kapsamında 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 31'e yükseldi.

Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanya'daki yaşlı Alman vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında suç örgütü elebaşı ve yöneticilerinin de bulunduğu 12 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan 1'i ev hapsi, 10'u adli kontrolle, 8'i de savcılıkça serbest bırakıldı.

500 milyon lira değerindeki taşınmaza el konuldu

Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 500 bin lira, 800 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası, 11 kol saati, 21 dizüstü bilgisayar, 47 cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 51 fişek ele geçirildi.

Ayrıca suçtan elde edilen gelirle sahip olunduğu belirlenen yaklaşık değeri 500 milyon lira olan 100 arsa, iş yeri ve konut tapusu ile 26 araca el konuldu.

Almanya'da ikamet eden Almanları, Mersin'de kurdukları çağrı merkezi üzerinden telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1 Ekim'de düzenlenen operasyonda, Mersin, İzmir, İstanbul, Trabzon, Denizli ve Antalya'da 30 şüpheli yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Antalya, Almanya, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin haberleri! Mersin'deki çağrı merkezi üzerinden Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin haberleri! Mersin'deki çağrı merkezi üzerinden Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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