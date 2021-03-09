Mersin Haline yeni çıkış kapısı yapılıyor - Son Dakika

Mersin Haline yeni çıkış kapısı yapılıyor

09.03.2021 11:37
Mersin Haline yeni çıkış kapısı yapılıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince, yaklaşık 800 hektar alan üzerine kurulu, bin 500 iş yerine sahip ve günde 7 bin civarında aracın sevkiyat yaptığı Merkez Hal Kompleksinin modern bir yapıya kavuşturulması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, yaklaşık 800 hektar alan üzerine kurulu, bin 500 iş yerine sahip ve günde 7 bin civarında aracın sevkiyat yaptığı Merkez Hal Kompleksinin modern bir yapıya kavuşturulması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merkez Hal Yöneticisi Mehmet Güner, Hal Kompleksine günlük ortalama 7-8 bin aracın giriş yaptığını, günlük insan sirkülasyonunun 30 bin civarında bulunduğunu söyledi. Güner, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in üreticinin en küçük emeğinin heba olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istediğini vurgulayarak, "Biz de bu konuda paydaşlarımız olan komisyoncular, pazarcılar, sevkiyatçılar, tüccarlar, ihracatçılarla bir araya gelerek sık sık çalıştaylar düzenledik. Bu çalıştaylar sonucunda halimizin tüm sorunları hakkında bir fizibilite çalışması çıkardık. Bu fizibilite çalışmasının sonuçlarını projelendirdik ve bu projeleri de hayata geçirmeye başladık" dedi.

Ulaşım sorununu tamamen çözecek yeni bir sevkiyat çıkış kapısı yapılıyor

Hal Kompleksinin en büyük sorunlarından biri olan ulaşım sıkıntısına dair yaptıkları çalışmaları anlatan Güner, bu sorunu yalnızca hal bazında ele almadıklarını, üreticinin tarladan topladığı malı hale sağlıklı, kısa ve güvenli bir şekilde getirebilmesi için tarladan, halin ana kapısına kadar ana arterlerin tüm yollarını düzenlediklerini belirtti. Güner, "Halin tek giriş, tek çıkış kapısı var. Dolayısıyla trafik sıkışıklığına sebep olmakta. Yeni bir proje çalışmasıyla sevkiyat kısmından çıkan, yurt içi ve dışı tüm araçları arka bölümden hem otobana hem D-400 yoluna bağlamak koşuluyla güzel bir ek çıkış kapısı yapıyoruz. Meclisten geçti, imar planına işlendi. İnşaat çalışmalarımız bir hafta önce fiilen başladı. Yaklaşık 60 gün içerisinde sonuçlandırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Binek araçlar ve büyük araçlar için 2 park alanı yapılacak

Planladıkları park alanı çalışmasına ilişkin konuşan Güner, "Mevcut ek kapının açılmasından sonra kantar yerlerimizi değiştiriyoruz. Oradan boşalan yerler de imar planlarında 'araç otopark alanları' olarak belirlendi. Yaklaşık 1-2 ay içerisinde kantarların taşınmasının akabinde boşalan alanlara hem binek araçlar için hem de halin arka tarafındaki sevkiyat bölümünde büyük araçlar için otopark alanını ayarladık. İhale çalışmaları devam etmekte olup, proje çalışmaları bitti" ifadelerini kullandı. Ayrıca hal içerisinde çalışan vatandaşların iş güvenliğini sağlamak adına yapılan çalışmalara da değinen Güner, "Bu konuda yol işaretlemeleri, yaya yolu işaretlemeleri, trafik işaretlemeleri ve yaya yolu yaptık ve bunların kontrollerini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kısa süre önce duvarları meyve ve sebze figürleri ile süslenen Hal Kompleksine çevre düzeni ve yaya yolu kapsamında kaldırımlar yaptıklarını kaydeden Güner, "Komisyoncular bölümünde pilot bölge olarak başladık. İnsan sirkülasyonun yoğun olduğu yerlerde kaldırım yaptık. Hal içerisinde yine ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına başladık. Bu çalışmalarımız bordür ve kaldırım çalışmaları ile birlikte devam etmekte. En kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

Poşetleme sistemi ile çöp dağları son buldu

Güner, daha öncesinde sebze ve meyve atıklarından oluşan çöp dağlarının sebep olduğu çevre sorununun sonlandırılması için yaptıkları çalışmalar hakkında ise şunları söyledi: "Eski çöp konteynerleri sistemleri ile sokaklarda çöpler vardı. İnsanlar çöplerini, çöp kovalarının yetersiz kalmasından veya çok sık dolmasından ve rutin boşaltılmamasından dolayı yere döküyorlardı. Dolayısıyla çevre sağlığı ve çalışanlar için güvenli ve hijyenik ortam sağlanamamaktaydı. Bu sorunu noktalamak için poşetleme sistemine geçtik. Bununla ilgili gerekli alt yapıyı sağladık. Paydaşımız Komisyoncular Derneği ile birlikte ortak hareket ettik. Esnaf arkadaşlarımıza poşetler dağıttık ve çöp toplama aracı ile günde 2 periyot olarak, acil durumlarda ise özel araç göndererek esnafın iş yerinin önünden çöpleri alıp kurduğumuz çöp depolama ve aktarma merkezine götürüyoruz. Böylece biz halde sağlıklı ve hijyenik bir çalıma ortamı elde ettik. Bu çalışma ile çöplerden kaynaklı oluşan sinek ve haşere mücadelesine karşı da ön bir tedbir aldık."

"Boş kasa depolama alanı inşa ettik"

2019'da yapılan çalıştayların ardından 2020'de yapımına başlanan boş kasa depolama alanı hakkında da bilgi veren Güner, "Esnafa bir yandan dolu kasalar geliyor, bir yandan da her yer boş kasalarla doluyordu. Dolayısıyla buradaki boş kasaların yer işgali hem trafik sıkışıklığına neden olmakta hem de devrilme riskinden dolayı can tehlikesi oluşturmaktaydı. Bununla ilgili hemen hazırda bulunan alanlara boş kasa depolama yerleri inşa ettik. Onları ilk etapta 140 esnafımıza verdik. Yenileri için de çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Hal esnafının mal kaybına sebep olan su baskınlarına karşı titiz bir çalışma yürütüldü

Halde yoğun yağışlar sonrasında su baskınları yaşandığını hatırlatan Güner, bu konuda gerekli fizibilite çalışmalarının yapıldığını ve aksayan yönlerin belirlendiğini kaydetti. Güner, "Yağmur suyu giderlerimizi komple kontrol ederek elden geçirdik. Kırık olanları onardık, yetersiz olanları büyüttük. Bütün yağmur suyu giderlerimizdeki sebze ve meyve atıklarından oluşan tıkanmaların önüne geçmek için rutin olarak 3 ayda bir temizliğe tabi tuttuk. Yağan yağmurlarda vatandaşlarımız ve üreticilerimiz için önemli bir sorun olan su baskınlarından kaynaklı mal kaybının önüne geçmiş olduk" dedi. - MERSİN

Mersin Haline yeni çıkış kapısı yapılıyor
Mersin Haline yeni çıkış kapısı yapılıyor
Mersin Haline yeni çıkış kapısı yapılıyor
Mersin Haline yeni çıkış kapısı yapılıyor
Mersin Haline yeni çıkış kapısı yapılıyor
Mersin Haline yeni çıkış kapısı yapılıyor

Mehmet Güner, Vahap Seçer, Mersin, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin Haline yeni çıkış kapısı yapılıyor - Son Dakika


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