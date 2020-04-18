MERSİN Hasta olan vatandaşların evine sağlık paketi ulaştırılıyor - Son Dakika

Hasta olan vatandaşların evine sağlık paketi ulaştırılıyor

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kriz Merkezi'nde hazırlanan sağlık paketleri hasta, çeşitli rahatsızlığı olan veya 65 yaş üstü vatandaşların evlerine kadar götürülüyor.

Kriz Merkezi'nden yaklaşık 3 bin yurttaş sağlık paketi talebinde bulundu. Taleplerden 1000 tanesini hızlıca çözüme kavuşturan ekipler, tamamını karşılamak için aralıksız çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde içerisinde maske, el dezenfektanı, sabun ve bilgilendirme broşürünün yer aldığı sağlık paketleri hazırladı. Kentin birçok noktasında farklı zaman dilimlerinde dağıtılan sağlık paketleri, Kriz Merkezi'ne gelen başvurular çerçevesinde özel durumu olan vatandaşların evlerine ulaştırılıyor. Kronik hastalığı, çeşitli rahatsızlığı olan veya 65 yaş üstü vatandaşların Kriz Merkezi'ne yaptığı başvurular değerlendiriliyor. Paketler, Büyükşehir'in sağlık personelleri tarafından vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor. Büyükşehir'in Kriz Merkezi'ni arayan vatandaşlar, çağrı operatörünün yönlendirmesiyle Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı sağlık çalışanı çağrı personellerine bağlanıyor. Personeller, yurttaşlardan hastalık, rahatsızlık veya özel durumlarıyla ilgili bilgi ediniyor. Vatandaşlara kayıt oluşturan personeller, talepleri hızlıca çözüme kavuşturarak, sağlık paketlerinin yurttaşların evlerine götürülmesi için ekipleri yönlendiriyor.

Yenişehir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Nurettin Güloğlu da Büyükşehir'in Kriz Merkezi'ne ulaşarak, sağlık paketi talebinde bulundu. Güloğlu'nun evine sağlık paketi ulaştıran ekipler, talebi hızlıca çözüme kavuşturdu. Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, kısa bir zaman diliminde kendilerine Kriz Merkezi üzerinden yaklaşık 3 bin kadar sağlık paketi talebi geldiğini belirtti. 1000 yurttaşın talebini hızlıca çözüme kavuşturduklarını dile getiren Gerboğa, 'Gelen çağrılar arasında yoğunluklu olarak kronik hastalığı olan, kanser, diyabet, solunum sıkıntısı yaşayan hastalarımızın maske ve hijyen paketi talepleri olmaktadır. Bu talepler çağrıyı karşılayan sağlık personellerimiz tarafından değerlendirildikten sonra talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Çeşitli rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan kısa vadede 3 bine yakın talep geldi. Bunların 1000 tanesini hızlıca karşıladık, karşılamaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, Kriz Merkezimizin telefon numarasını arıyor. Burada görevli sağlık personeli arkadaşlarımız, talepleri değerlendiriyorö diye konuştu.