Mersin, Hatay ve Adana'dan, turunçgil ihracatına yılın ilk çeyreğinde 202 milyon dolarlık katkı - Son Dakika

Mersin, Hatay ve Adana'dan, turunçgil ihracatına yılın ilk çeyreğinde 202 milyon dolarlık katkı

14.04.2021 11:01
Mersin, Hatay ve Adana'dan, turunçgil ihracatına yılın ilk çeyreğinde 202 milyon dolarlık katkı, System.String[]

Türkiye'nin turunçgil üretim merkezlerinden Mersin, Hatay ve Adana'dan, 2021'in ilk çeyreğinde 202 milyon 929 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Türkiye'nin turunçgil üretim merkezlerinden Mersin, Hatay ve Adana'dan, 2021'in ilk çeyreğinde 202 milyon 929 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

"Türkiye'nin meyve deposu" olarak anılan ve verimli topraklarında birçok ürünün yetiştiği Doğu Akdeniz kentleri, turunçgil üretimi ve ihracatında da önemli rol oynadı.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, turunçgil ihracatından ocak-mart döneminde 300 milyon dolarlık döviz girdisi elde edildi. Bunun yüzde 68'i Mersin, Hatay ve Adana'dan yapıldı.

Söz konusu 3 ilden geçen yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen turunçgil ihracatı, bu yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 azalarak 202 milyon 930 bin dolar oldu.

Bu yılın ocak-mart döneminde Mersin'den 116 milyon 453 bin, Hatay'dan 57 milyon 920 bin ve Adana'dan 28 milyon 556 bin dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi.

"Turunçgilin başkenti Çukurova"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Mersin, Hatay ve Adana'dan yılın ilk çeyreğinde önemli ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaçmaz, Doğu Akdeniz'in turunçgil ihracatını sırtladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Turunçgilin başkenti Çukurova. Mersin, Hatay ve Adana, turunçgil üretiminde ve ihracatında önemli konumda bulunuyor. Bu nedenle Doğu Akdeniz'in ihracatta lokomotif olması doğaldır. Hatay Samandağ'dan İzmir'e kadar olan alanda turunçgil üretimi yapılmaktadır. Ana merkez Doğu Akdeniz olduğu için bu bölge her zaman ilk sıralarda yer alır. Turunçgiller yaş meyve sebze ürünleri içerisinde önemli sektörlerden. Artık alt sektör olmaktan çıktı, başlı başına bir sektör haline geldi. Şu anda bölgemizde ve kıyı şeridinde turunçgil üretim alanları genişliyor. Buna bağlı olarak ihracatımızın artmasını bekliyoruz."

Kaçmaz, turunçgil ihracatı yapan ilk 5 il arasında Trabzon ve Şırnak'ın da olduğunun bilgisini vererek, "Bu illerimizden Trabzon, Rusya'ya yapılan ihracatta sınır kapısı görevi görmesinden dolayı, Şırnak da Irak'a sınır kapısı olmasından dolayı sıralamada yer alıyor." ifadesini kullandı.

En fazla turunçgil ihraç eden kentler

Geçen sene ve bu yılın ilk çeyreğinde en fazla turunçgil ihracatı gerçekleştiren 5 kent şöyle:

İllerOcak-Mart 2020 (Dolar)Ocak-Mart 2021 (Dolar)Değişim (yüzde)
Mersin130.205.024116.453.989-11
Hatay72.860.89057.920.364-21
Şırnak3.781.86734.384.127809
Adana26.671.25528.556.5207
Trabzon18.648.67424.512.24831

Türkiye, Mersin, Adana, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mersin, Hatay ve Adana'dan, turunçgil ihracatına yılın ilk çeyreğinde 202 milyon dolarlık katkı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: "Yeter artık! Sert cezalar vereceğiz" Fransız bakandan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız Fransız bakandan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor

Son Dakika Haberleri
11:25 Diyanet Vakfı rap müzikli kampanya klibi yaptı! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
11:20 AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz
11:13 İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi
11:06 Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar
10:40 Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı
10:29 Dolar güne düşüşle başladı: 8,10'dan işlem görüyor
10:27 Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava
10:21 Yeni tedbirleri değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kısmi kapanma yetmez
10:14 Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı
10:11 İstanbul'da kentsel dönüşümde sözleşme iptalindeki yetki ilçe belediyelerine verildi
Diyanet Vakfı rap müzikli kampanya klibi yaptı! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü Diyanet Vakfı rap müzikli kampanya klibi yaptı! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü         
11:26
İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi         
11:14
Son Dakika! Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, yargılandığı cinsel saldırı davasında delil yetersizliğinden beraat etti Son Dakika! Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, yargılandığı cinsel saldırı davasında delil yetersizliğinden beraat etti         
11:08
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor         
11:05
Cadde ortasına fışkıran mavi su vatandaşları tedirgin etti Cadde ortasına fışkıran mavi su vatandaşları tedirgin etti         
10:50
Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı         
10:41
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava         
10:27
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır         
09:54
Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı         
08:17
Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada         
04:48
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi         
01:45
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi         
19:03
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 11:29:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin, Hatay ve Adana'dan, turunçgil ihracatına yılın ilk çeyreğinde 202 milyon dolarlık katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei