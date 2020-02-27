Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili kutlandı - Son Dakika

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili kutlandı

6 saat önce

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili kutlandı, System.String[]

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.


Camiye gelen vatandaşlar, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazının ardından namaz kıldı, okunan mevlit ve ilahileri dinledi.


Caminin dolması üzerine çok sayıda kişi, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.


Programa katılanlar ellerini semaya açarak, devletin bekası, birlik, beraberlik ve barış için dua etti.


Cami çıkışında lokum dağıtıldı.

Mersin

Mersin'de, üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili camilerde manevi coşku içerisinde eda edildi.

Kandil dolayısıyla kentteki camilerde çeşitli programlar düzenlenirken, vatandaşlar kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camisi'ne akın etti.

Mübarek gece dolayısıyla dua edilip, namaz kılındı.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okumasının ardından tesbih namazı da eda edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de Regaip Kandili münasebetiyle tarihi Envar-ül Hamit Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun vaazının ardından vatandaşlar namaz kıldı, dua etti, okunan ilahileri dinledi.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Kandil Dağı, Osmaniye, Mersin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:32 Kaynak: AA
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