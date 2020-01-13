Mersin havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yasta-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yasta-2 - Son Dakika

Mersin havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yasta-2

7 saat önce

MERSİN Havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yasta-2.

MERSİN Havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yasta-2

Mersin havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yasta-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Düğünde halay çekerken kanlar içinde kalan damat, ölümle pençeleşiyor
Uçak skandalı İran'da protestoların seyrini değiştirdi! Hükümete tepki var Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı

Son Dakika Haberleri
01:13 Alzheimer hastalarına konserli moral - Son Dakika
01:08 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
01:07 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
01:02 Bursa'da pastaneden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
01:00 TIR'lar çarpıştı, ulaşım 2 saat kontrollü olarak sağlandı - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 01:13:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yasta-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]