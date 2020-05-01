MERSİN Hayırsever vatandaş belediyeye maske üretim makinesı hediye etti - Son Dakika

Hayırsever vatandaş belediyeye maske üretim makinesı hediye etti

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan hayırsever bir vatandaş belediyeye destek olmak amacıyla maske dikim makinesı hediye etti.

Mezitli Belediyesine yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkürlerini ileten hayırsever vatandaş, makinayla birlikte maske üretiminde kullanılan kumaş gibi malzemeler konusunda da destek verdi. Belediyenin bodrum katında bulunan depo içerisine yerleştirilen makina kurulmasının ardında maske üretmeye başlayacak.

Adının açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaş, 'Eşine az rastlanır bir biçimde yaşı kaç olursa olsun herkes evinde maske dikmeye birbirine yardım etmeye seferber oldu. Bu alışıldık bir durum değil elbette. Ben de elimden geldiğince nasıl destek olabilirim diye düşünürken makine fikrini düşündüm. Şimdi umuyorum ki belediyemiz daha kısa sürede ihtiyaç sahiplerine maskeleri ulaştıracaktır' dedi.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan, makinanın kurulması ve teknik personel yetiştirme işlemini yerinde denetleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.