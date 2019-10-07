Mersin hayvanseverleri bir araya getiren patifest, sona erdi

Hayvanseverleri bir araya getiren PatiFest, sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest), renkli görüntülere sahne oldu. Mersin'de yapılan ilk hayvan festivali olma özelliğine sahip PatiFest, hayvanları ve sahiplerini bir araya getirdi.

5-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen hayvanların hem kendi aralarındaki hem de insanlarla olan dostluk bağının güçlendiği festival, 13 etkinlik, 15 performans gösterisi, 7 söyleşi, 2 konserin yanı sıra 3 caymaz yarışması, sahibine en çok benzeyen pet yarışması ve Pop-Up yarışmalarından oluşan toplam 42 aktiviteyle Mersinlilerin beğenisini kazandı. Ayrıca, festival alanında açılan 21 stantta yapılan farkındalık çalışmalarının yanında sokak hayvanları yararına satışlar yapıldı. Mersin'in ilk hayvan festivali PatiFest'in koordinasyonunda görev alan Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi İsmet Oğulcan Karakuş, PatiFest'in çocuklarda, henüz küçük yaşlarda canlılarla ilgili bir bilinç oluşturulması için önemine dikkat çekti. Karakuş, Biliyorsunuz dünyada sadece bizler yaşamıyoruz. Dünyayı paylaştığımız canlılar var. Biraz daha farkındalık yaratmak amacıyla bir festival düzenledik. Amacımız dünyada onların da varlığını insanlara göstermek, kabullendirmek, onlarla birlikte daha kolay yaşayabilmeyi sağlamak. Ailelere bu noktada büyük iş düşüyor. Çocuklarını gerçekten vicdanlı ve merhametli yetiştirsinler. Dünyada sadece bizim yaşam hakkımız olmadığını, ağaçların, bitkilerin ve hayvanların da bir yaşam hakkı olduğunu çocuklarına öğretirlerse, gelecek nesillerle birlikte daha güzel bir dünyada yaşarız dedi.

CİNS KÖPEKLER VE DANS GÖSTERİLERİ

Çeşitli cinslerde köpek ve kedinin yer aldığı PatiFest, özellikle çocukların hayvan sevgisi kazanmaları noktasında amacına ulaşırken, birçok vatandaşın da hayvanlara karşı korkularını yenmelerini sağladı. Vatandaşlara birçok köpek ve kedi cinsini bir arada görme fırsatı sunan festivalde, Pug ve Golden Retriever cinsi köpekler çoğunluğu oluşturdu. Buldog, Beagle, Kaniş, Shar-Pei, Yorkshire Teriyeri, Fransız Buldoğu, Labrador Retriever cinsi köpeklerin de yer aldığı festival sayesinde vatandaşlar, Mersin'de cinsine ender rastlanan Sivas Kangalı ve Çin Aslanı cinsi köpekleri de görme fırsatını yakaladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nin köpeklerinden Çov-Çov ilgiyi üzerinde toplarken, arama-kurtarma köpeği Alen ise izleyicilere büyüleyici bir performans gösterisi sundu. Koku takibiyle canlı kişileri bulma yeteneğine sahip Alen, bilhassa çocukların sevgisini kazandı. İlk gün 25, ikinci gün 17 olmak üzere toplam 42 aktivitenin yapıldığı festivalde çocuklar için kedi evi, kuş yuvası, pet figürlü pet çanta boyama atölyeleri yapıldı. Hayvan sahiplendirmeyle ilgili bilgilendirme çalışmalarının yanında hayvanların beslenmesi, hastalıkları, birlikte yaşama ve Türkiye'deki hukuksal haklarıyla ilgili birçok söyleşi gerçekleşti. Jonglör, Jason ve Mithril ve çeşitli dans gösterileriyle dopdolu geçen performans gösterileri de vatandaşlara keyifli anlar yaşatırken, program aralarında yapılan Pop-Up yarışmalar vatandaşlara çeşitli hediyeler kazandırdı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Festivalin merakla beklenen caymaz ve sahibine en çok benzeyen pet yarışmaları izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Caymaz yarışmasında hazırlanan parkurda mama, oyuncak, renkli nesneler gibi uyarıcılara aldanmadan kendisine seslenen sahibine en kısa sürede ulaşan köpekler dereceye girerek ödüllendirildi. İlk gün düzenlenen caymaz yarışmasının birincisi 2 saniye 31 saliselik derecesi ile Nihat Özen ve hayvan dostu Ares olurken, ikinci günün caymaz yarışmasının birincisiyse 2 saniye 94 saliselik derecesiyle Ceren Karaçay ve hayvan dostu Mario oldu. Sahibine en çok benzeyen pet yarışmasında ise köpek dostu Ponçik'le Tuğba Şanlıdağ olurken, Çovçov'la Tuana İklim ikinci, Mars ile de Gamze Gül Sevimli üçüncü oldu. Etkinlik alanında açılan 21 stantta dört koldan farkındalık çalışmaları ve sokak hayvanları yararına çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Dairesi standından sokak hayvanları için ücretsiz mama dağıtılırken, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi standında ise mama kabı dağıtıldı. Festivalde takı, yiyecek-içecek ve kitabevi stantlarında da sokak hayvanları yararına satışlar yapıldı.