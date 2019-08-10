Son Dakika Haberleri: MERSİN HERNANDEZ, 72 BİN 500 ECSTASY HAP BULDU
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MERSİN HERNANDEZ, 72 BİN 500 ECSTASY HAP BULDU

13 dakika önce

Mersin bir otomobilde yapılan aramalarda 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin bir otomobilde yapılan aramalarda 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişinin merkez Yenişehir ilçesi Mersin Üniversitesi Caddesi'ndeki bir kafeteryada bulunduğunu saptadı. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, şüpheli İ.B., M.V. ve M.K.?yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait otomobilde, eğitimli narkotik köpeği 'Hernandez' ile arama yapıldı. Aramalarda, bir koli içerisinde 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirilirken, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:45 Kaynak: DHA
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