Son Dakika Haberleri: Mersin Heyelanın Kapattığı Köy Yolunda Onarım

Mersin Heyelanın Kapattığı Köy Yolunda Onarım

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kösbucağı Mahallesi'nde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen toprak kayması sonucu, yol açma çalışmalarına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kösbucağı Mahallesi'nde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen toprak kayması sonucu, yol açma çalışmalarına başlandı.

Erdemli Belediyesi, Kösbucağı Mahallesinde meydana gelen toprak kaymasına anında müdahale etti. 20 haneye ulaşımı engelleyen afete anında müdahale eden ekipler, olası bir facianın önüne geçti. Çalışmaya başlayan ekipler yolu en kısa zamanda ulaşıma açmayı hedeflerken Kösbucağı Mahalle azası Ramazan Dağ, Aşırı yağışlardan dolayı yolumuz kapandı. Erdemli Belediyesi'ne müracaat ettik ve anında iş makinelerini gönderdiler. Belediye başkanımıza ve ekiplerine, teşekkür ederiz dedi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. İlçenin her noktasında tüm vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Tollu, yaşanabilecek her türlü facianın önüne geçmek adına hazır beklediklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:50 Kaynak: DHA

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