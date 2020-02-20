Mersin hırsızlık şüphelisi: yine geleceğiz buraya, merak etmeyin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin hırsızlık şüphelisi: yine geleceğiz buraya, merak etmeyin - Son Dakika

Mersin hırsızlık şüphelisi: yine geleceğiz buraya, merak etmeyin

7 saat önce

Hırsızlık şüphelisi: Yine geleceğiz buraya, merak etmeyinMERSİN'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3'ü kadın 1'i çocuk 6 kişi, tutuklandı.

Hırsızlık şüphelisi: Yine geleceğiz buraya, merak etmeyin

MERSİN'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3'ü kadın 1'i çocuk 6 kişi, tutuklandı. Hırsızlardan birinin adliyeye sevk edildiği sırada, "Yine geleceğiz buraya, merak etmeyin. Buranın anasını ağlatacağım" sözleri dikkat çekti.

Kentte son dönemde artan evden hırsızlık olayları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayları 3 veya 4 kişilik kadın grupların yaptığını saptadı. Hırsızlık olaylarının gerçekleştidiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kadınların fiziki yapılarını ve yüzlerini gizlediklerini, şehir merkezi yakınlarına erkek aile fertleri tarafından araç ile getirildiklerini, hırsızlıktan sonra da yine aynı şekilde bırakıldıkları yer civarından alındıklarını belirledi. Daha önce B.A. ve N.E. isimli müştekilerin evlerinden para ve ziynet eşyası çaldıkları belirlenen ve güvenlik kameralarına yakalanan M.U., E.G. ve K.B. isimli şüpheli kadınlar ve yaşı 18'den küçük B.L. ile kadınları Osmaniye'den getirdiği tespit edilen Y.G. ve M.K. hırsızlık olaylarında kullanılan araçla birlikte yakalandı.

PİŞKİN SÖZLER: YİNE GELECEĞİZ

Şüphelilerin üzerinde 3 adet altın yüzük, küpe, kapıları açmakta kullandıkları 2 adet tornavida, 1 adet plastik aparat, eldiven ve yüzlerini kapatmak için kullandıkları çorap ele geçirildi. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildikleri sırada şüpheli bir kadın, "Yine geleceğiz buraya yine merak etmeyin. Buranın anasını ağlatacağım" sözleri dikkat çekti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Mersin hırsızlık şüphelisi: yine geleceğiz buraya, merak etmeyin

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı
Oto yıkama çalışanlarının, kadın müşterinin arkasından yaptıkları uygunsuz konuşmalar ortaya çıktı NATO Twitter'dan video paylaştı: Türkiye NATO'dur, biz NATO'yuz Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin

Son Dakika Haberleri
19:00 Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:37:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin hırsızlık şüphelisi: yine geleceğiz buraya, merak etmeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]