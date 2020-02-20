Mersin hırsızlık şüphelisi: yine geleceğiz buraya, merak etmeyin - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi: Yine geleceğiz buraya, merak etmeyin

MERSİN'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3'ü kadın 1'i çocuk 6 kişi, tutuklandı. Hırsızlardan birinin adliyeye sevk edildiği sırada, "Yine geleceğiz buraya, merak etmeyin. Buranın anasını ağlatacağım" sözleri dikkat çekti.

Kentte son dönemde artan evden hırsızlık olayları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayları 3 veya 4 kişilik kadın grupların yaptığını saptadı. Hırsızlık olaylarının gerçekleştidiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kadınların fiziki yapılarını ve yüzlerini gizlediklerini, şehir merkezi yakınlarına erkek aile fertleri tarafından araç ile getirildiklerini, hırsızlıktan sonra da yine aynı şekilde bırakıldıkları yer civarından alındıklarını belirledi. Daha önce B.A. ve N.E. isimli müştekilerin evlerinden para ve ziynet eşyası çaldıkları belirlenen ve güvenlik kameralarına yakalanan M.U., E.G. ve K.B. isimli şüpheli kadınlar ve yaşı 18'den küçük B.L. ile kadınları Osmaniye'den getirdiği tespit edilen Y.G. ve M.K. hırsızlık olaylarında kullanılan araçla birlikte yakalandı.

PİŞKİN SÖZLER: YİNE GELECEĞİZ

Şüphelilerin üzerinde 3 adet altın yüzük, küpe, kapıları açmakta kullandıkları 2 adet tornavida, 1 adet plastik aparat, eldiven ve yüzlerini kapatmak için kullandıkları çorap ele geçirildi. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildikleri sırada şüpheli bir kadın, "Yine geleceğiz buraya yine merak etmeyin. Buranın anasını ağlatacağım" sözleri dikkat çekti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.