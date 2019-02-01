Mersin Hortum Sonrası Çiftçiler Seralerda Onarıma Başladı
30 dakika önce
Hortum sonrası çiftçiler seralerda onarıma başladıMersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan hortum felaketinde hasar meydana gelen seralarda, çiftçiler, onarım çalışmasına başladı.
Hortum sonrası çiftçiler seralerda onarıma başladı Mersin
'in Tarsus
ilçesinde yaşanan hortum felaketinde hasar meydana gelen seralarda, çiftçiler, onarım çalışmasına başladı.
Tarsus ilçesinde önceki gün şiddetli fırtına ve yağmur ile birlikte gelen hortum, bölgede bulunan bazı seralarda hasara neden oldu. Mahsullerin zarar görmediği seraların brandaları yırtıldı. Özellikle ova köylerindeki seraların sahipleri, onarım işlerine başladı.
Enerji hatlarında meydana gelen arızlar nedeniyle 12 köyde yaşanan elektrik kesintisi de Toroslar
EDAŞ ekiplerinin çalışması sonucunda giderildi.
Hortumun ardından İlçe Hasar Tespit Komisyonu tarafından başlatılan çalışmalar ise sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:50 Kaynak: DHA
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