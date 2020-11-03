Mersin için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Mersin kent merkezinde gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, radardan alınan veriler doğrultusunda yaptığı uyarıda, 4 Kasım'da saat 00.00 ile 23.59 arasında metrekareye 21- 50 kilo yağış düşmesinin beklendiğini açıkladı.Meteoroloji'nin uyarısında; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
- Kaynak: DHA
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