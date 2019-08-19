Mersin için kuvvetli yağış uyarısı
16 dakika önce
Mersin'in Gülnar ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:46 Kaynak: AA
'in Gülnar
ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 2 saatlik periyotta Mersin'in Gülnar İlçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını
, yıldırım, yerel dolu yağışı, ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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