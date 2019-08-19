Son Dakika Haberleri: Mersin için kuvvetli yağış uyarısı
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Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

16 dakika önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Mersin'in Gülnar ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 2 saatlik periyotta Mersin'in Gülnar İlçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Gülnar, Mersin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:46 Kaynak: AA
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