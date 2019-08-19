Mersin için sağanak uyarısı
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Mersin merkez ile Gülnar ilçesinde, gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:29 Kaynak: DHA
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Mersin
merkez ile Gülnar
ilçesinde, gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden radardan alınan veriler doğrultusunda yapılan uyarıda, metrekareye 21- 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtildi. Meteoroloji'nin uyarısında; ani sel, su baskını
, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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