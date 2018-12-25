Mersin İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Mersin
'in batı kesiminde bugün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 25 Aralık
Salı günü akşam saatlerinden itibaren Mersin'in Anamur
, Bozyazı
, Aydıncık
ve Gülnar
ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği, vatandaşların sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları istenildi. Yağışların çarşamba sabahına kadar süreceği ifade edildi.
Öte yandan Mersin, Adana
, Kahramanmaraş
ve Hatay
ile çevreleri için de şiddetli rüzgar uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Yarın sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi. - MERSİN