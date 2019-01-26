Mersin İçin Yağış Uyarısı
59 dakika önce
Mersin'in batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Mersin'in batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine doğru Mersin'in batı ilçelerinde etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:41 Kaynak: AA
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