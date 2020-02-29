Mersin idlib şehidi astsubay, toprağa verildi - Son Dakika
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Mersin idlib şehidi astsubay, toprağa verildi

6 saat önce

İdlib şehidi astsubay, toprağa verildiSURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerlerden Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay'ın (22) cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

İdlib şehidi astsubay, toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerlerden Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay'ın (22) cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Bekar olan Mehmet Muhammed Akay için merkez Yenişehir ilçesindeki Mudat Camii'nde tören düzenlendi. Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay'ı son yolculuğuna Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, şehidin babası Osman, annesi Kezban, kız kardeşi Pelin Akay, yakınları ve vatandaşlar uğurladı. Törende yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Kezban Akay, tabutun başında nöbet tutan bir askerin gözyaşlarını elindeki mendille sildi.

Şehit Akay'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Mersin idlib şehidi astsubay, toprağa verildi

Mersin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:20 Kaynak: DHA
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