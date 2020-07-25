Mersin İdman Yurdu yeniden profesyonel ligde

2013-2014 sezonunda 28 yıllık hasrete son vererek Süper Lig'e çıkan Mersin İdman Yurdu, 2 sezon sonra yeniden 1'inci Lig'in yolunu tuttu. Bu sezondan sonra ekonomik ve yönetim krizi yaşamaya başlayan kırmızı şeytanlar, bir sonraki yıl TFF 2'nci Lig'e düştü. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta istediği sonuçları alamayan Mersin İdman Yurdu, aldığı puan silme cezaları nedeniyle haftalar önce küme düştü. Normal şartlarda 3'üncü Lig'de mücadele etmesi gereken Mersin İdman Yurdu'na, FIFA'dan bir ceza daha geldi. Gelen cezalar nedeniyle önce Bölgesel Amatör Lig'e ardından da Süper Amatör Lig'e düşürülen Mersin İdman Yurdu, 55 yıl sonra Amatör Lig'de mücadele etmeye başladı. Kulübün içinde bulunduğu durumu göz önünde bulunduran yöneticiler yeni bir formül aramaya başladı. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden İçelspor ile yapılan görüşmelerin ardından Mersin İdman Yurdu ismi dondurularak birleşme kararı alındı. Pandemi öncesi Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup'ta lider olan İçel İdman Yurdu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Bölgesel Amatör Lig'ler için aldığı karar ile ligin bitimine 4 hafta kala şampiyon ilan edildi. Kenti profesyonel ligde temsil edecek tek takım olan İçel İdman Yurdu'nda hedef 95 yıllık maziye sahip Mersin İdman Yurdu ruhunu yaşatmak.

BAŞKAN METİN SALTIK: "MERSİN İDMAN YURDU RUHUNU YAŞATACAĞIZ"

Kulüp Başkanı Metin Saltık, hedeflerinin Mersin'i Süper Lig'de temsil edecek bir kulüp yaratmak olduğunu söyledi. Mersin İdman Yurdu'nun içinde bulunduğu halin kendilerini üzen bir durum olduğunu kaydeden Saltık, "Gönül isterdi ki Mersin İdman Yurdu daha iyi kategorilerde olsun. Biz 3 yıl önce Mersin futboluna böyle bir giriş yaptık. Geçen sene bir bütünleşme meydana geldi. Mersin İdman Yurdu ismini yaşatmak adına İçelspor olan adımızı İçel İdman Yurdu yaptık. Bu oluşturduğumuz birliktelik yavaş yavaş meyvesini vermeye çalıştı. Şu an 3'üncü Lig'deyiz. Mersin'in artık profesyonel ligde bir takımı var. İnşallah önümüzdeki süreçte daha iyi yerlere gelir, Mersin İdman Yurdu ruhunu devam ettiririz" dedi.

"EN BÜYÜK EKSİKLİĞİMİZ TESİS"

En büyük problemlerinin tesisleşme ve alt yapı olduğunu belirten Saltık, "Hedefi olan bir takım inşa edeceğiz. Her sene üzerine koya koya ilerleyeceğiz. Sağlam adımlarla, güçlü alt yapı ile hedefe yürüyeceğiz. En büyük eksikliğimiz, tesis. Alt yapımızı kurmak için kalabileceğimiz bir tesise ihtiyacımız var. Tesisleşmek, kentte marka oluşturmak istiyoruz. Alt yapımızla sağlam adımlarla temel oluşturalım" diye konuştu.

"KENTİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Yeni sezon öncesi kente seslenen Saltık şunları söyledi: "El ele olalım, bütünleşelim, birlik olalım. Birbirimizi eleştirelim ama faydalı eleştiriler yapalım. Doğrunun yanında olalım. Taraftara, kente bu takımın arkasında durma çağrısı yapıyorum. Bu takımı kucaklasınlar, benimsesinler. Biz İçel İdman Yurdu olarak Mersin İdman Yurdu ruhunu yaşatmaya söz veriyoruz. Bugüne kadar bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda da desteklerini bekliyoruz."