Mersin İdmanyurdu Hentbol Kulübü ekonomik darboğazda

TÜRKİYE Erkekler Hentbol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Mersin İdmanyurdu Hentbol Spor Kulübü, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Mersin İdmanyurdu Hentbol Spor Kulübü sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Sezon başından beri yaşadığı ekonomik krizle boğuşan kırmızı-lacivertliler, geçen hafta Van deplasmanına gidemedi. Mersin İdmanyurdu bu hafta ise İstanbul temsilcisi Bahçelievler Belediyesi ile karşılaştı. Uzun süre mücadeleyi önde götüren Mersin İdmanyurdu Hentbol Spor Kulübü, ilk yarıyı 15-10 galip kapattı, ikinci yarıda farkı biraz daha açtı. Ancak maçın sonlarına doğru basit hatalar yapan ve ele geçirdiği fırsatları değerlendiremeyen Mersin İdmanyurdu, son saniyelerde bulduğu fırsatları da cömertçe harcayınca, salondan 29-28 yenik ayrıldı.

Mersin İdmanyurdu Hentbol Spor Kulübü Antrenörü Serdal Tozan, kulüpteki ekonomik problemler nedeniyle 14 gündür idman yapmadan çıktıkları maçı kaybettiklerini belirterek, "İyi başladığımız, özellikle iyi savunma yaptığımız devreye 15-10 önde girdik. Maalesef ikinci devrede rakibimizin iyi savunmasına, bizim de antrenman eksikliğine bağlı, basit hataların artması ve kritik atışları kaçırmamız maçın sonucunun lehimize gelmesine engel oldu. Son atışı istediğimiz gibi kullanamadık ve karşılaşmadan mağlup ayrıldık. Öncelikle her şeye rağmen sahada son ana kadar mücadele eden takımımı ve maçı kazanan Bahçelievler Belediyespor'u tebrik ediyorum. Umarım ekonomik sorunlarımız en kısa sürede sona erer ve yeniden antrenmanlarımıza başlarız" dedi.