Mersin İdmanyurdu Yönetimi ve Futbolcularından, Başkan Kocamaz'a Ziyaret

55 yıl sonra düştüğü amatör ligde de zor günler geçiren Mersin İdmanyurdu 'nun yönetimi ve futbolcuları, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz 'ı desteklerinden dolayı ziyaret etti. Kulüp Başkan Vekili Şevket Varan, "Bu zor günlerimizde bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Elbet birgün bu takım hak ettiği yere yeniden gelecektir" dedi. Macit Özcan Spor Kompleksinde Başkan Kocamaz'ı ziyaret eden yöneticiler ve futbolcular, desteklerinden dolayı Kocamaz'a teşekkür ettiler. Ziyarette konuşan Kulüp Başkan Vekili Şevket Varan, 55 yıl sonra amatör kümeye düştüklerini söyledi. Her şeye rağmen takımlarını asla bırakmadıklarını vurgulayan Varan, "Hangi ligde olursa olsun, hangi koşullarda olursa olsun kentimizin en büyük takımı olan Mersin İdmanyurdu'nu asla bırakmayız. Son yıllarda maddi anlamda yaşadığımız sıkıntılar yüzünden önce transfer tahtamız kapandı, ardından üst üste gelen cezalarla amatör kümeye kadar düşürüldük. Halen takımımızın çok büyük borcu var ama biz zor şartlarda da olsa takımımızı ayakta tutmak için mücadele ediyoruz. Uzun yıllar sonra düştüğümüz amatör ligde de şimdiye kadar iyi bir sezon geçiriyoruz. Gerçekten hem hocalarımız hemde oyuncularımız yürekleriyle mücadele ediyorlar. Ne kadar maddi olarak sorun yaşasak da sahada her türlü mücadeleyi veriyorlar. Şu anda play-off potası içerisindeyiz. Çok büyük bir şey olmasa da play-off oynayacağız" diye konuştu."Elbet birgün bu takım hak ettiği yere yeniden gelecektir"Desteklerinden dolayı Başkan Kocamaz'a teşekkür eden Varan, "Son yıllarda gerçekten takımımız adeta kaderine terk edildi. İyi günde takımımız yanında olan herkes bu zor günlerde takımımıza destek olmadı. Burada Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizim tesislerden faydalanmamızı sağladı. Ayrıca zaman zaman da maddi olarak destek verdi, veriyor. Biz bunu diğer belediye başkanlarından, iş adamlarından da görmek istiyoruz. Bu takım bu kentin takımı ve mazisi başarılarla dolu bir takım. Türkiye 'nin en eski kulüplerinden biri bugün bu duruma geldiyse herkesin şapkasını önüne koyup, düşünmesi gerekiyor. Biz takımımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki elbet bir gün bu takım hak ettiği yere yeniden gelecektir" şeklinde konuştu.Başkan Kocamaz'da Mersin İdmanyurdu'nun kentin bir marka değeri olduğunu belirterek, ellerinden geldiği sürece her zaman takıma destek olacaklarını söyledi. - MERSİN