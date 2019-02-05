Mersin İhracatı, 2018'in İlk 10 Ayında Yüzde 15 Arttı

MERSİN (İHA) – Mersin firmaları, 2018'in ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik artışla 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

MERSİN (İHA) – Mersin firmaları, 2018'in ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik artışla 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mersin'in Ekim 2018 ihracatı da 2017'nin aynı ayına göre yüzde 24 artarak yaklaşık 175 milyona ulaştı.



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Göstergeler Ekim 2018 Bülteni yayınlandı. Bültende yer alan veriler, Mersin'in ihracatının geçen yılın ilk 10 aylık döneminde artış gösterdiğini, ithalatının ise azaldığını ortaya koydu. İHA muhabirinin bültenden derlediği verilere göre, Mersin hinterlandı ihracat hacmi, 2018'in Ağustos ayı haricinde aylık bazda 2017'nin üzerinde seyir izleyerek, 2018'in ilk 10 ayında Türkiye genelinin üzerinde yüzde 20'lik artışla yaklaşık 8,3 milyar dolara ulaştı. Mersin hinterlandı ithalat hacminin ise Mart-Ekim döneminde hızlı biçimde azalış trendinde olmasıyla Ocak-Ekim 2018 döneminde yüzde 12'lik daralmayla yaklaşık 10 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde dış ticaret açığı da 2017'ye göre yüzde 62 azalarak yaklaşık 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Mersin firmaları, 2018'in ilk 10 ayında 1,3 milyar dolarlık ihracat yaptı



Öte yandan, Mersin firmaları da 2018'in ilk 10 ayında ihracatı artırmayı başardı. Mersin firmalarının ihracat hacmi, 2018'in Mart ve Haziran ayları haricinde önceki yılın üzerinde seyir izleyerek, Ocak-Ekim döneminde 2017'ye göre yüzde 15'lik büyümeyle 1,3 milyar dolara ulaştı. Yıllık bazda ihracat artışının 2017'nin üzerinde gerçekleşmesinde yaş meyve ve sebze ile tahıl ve b.y.s. bitkisel ürünlerin katkısı oldu.



Mersin'in ithalat hacmi ise 2018'in Mart-Ekim döneminde Mayıs ayı haricinde önceki yılın altında seyir izledi ve 2018'in ilk 10 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 986 milyon dolara geriledi. Bu gerilemede bitkisel ve hayvansal katı ve sıvı yağlar, atık ve hurdalar ile sentetik kauçuk ve plastik hammaddeler ürün grupları etkili oldu.



Mersin'in Ekim ayı ihracatı yüzde 24 arttı



Mersin'in Ekim 2018 ihracatı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında artarak yaklaşık 175 milyon dolara yükseldi. Söz konusu artışta tahıl ve b.y.s. bitkisel ürünler belirleyici oldu. Ekim 2018'de ithalat hacmi ise 74 milyon dolarla yüzde 26'lık azalış kaydetti. İthalat hacmindeki azalışta sentetik kauçuk ve plastik hammaddeler, trikotaj ürünleri ile rafine edilmiş petrol ürünleri etkili oldu.



Dış ticaret fazlası veren yapıya sahip olan Mersin'de 2018'in Ocak-Ekim döneminde ithalatın aksine ihracat hacminin artış kaydetmesiyle dış ticaret fazlası 2017'ye göre yüzde 315'lik genişlemeyle 346 milyon dolara ulaştı.



Yılın 10 aylık döneminde Mersin'de ihracatçı firma sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artarak bin 290 adete ulaşırken; ithalatçı firma sayısı ise yüzde 5,1'lik azalış ile 821'e düştü. Mersin, 2018'de Türkiye genelinde ihracatçı firma sayısına göre 9'uncu, ithalatçı firma sayısına göre ise 10'uncu sırada yer aldı.



Öte yandan, 2018 Ocak-Ekim döneminde Mersin'den en çok ihracat yapılan ülkeler Irak, Rusya ve Suriye olurken; en çok ithalat yapılan ülkeler ise Çin, Rusya ve Kanada oldu. Yıllık bazda 2018'de Mersin'den 168 ülkeye ihracat, 131 ülkeden ithalat gerçekleştirildi. İhracat yapılan ülke sayısı bir önceki yıla göre 6 adet artarken; ithalat yapılan ülke sayısı ise 1 adet azaldı. - MERSİN

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