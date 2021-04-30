Mersin ihracatında dikkat çeken artış; yüzde 43,4

MERSİN (İHA) – Mersin'in ihracatında mart ayında dikkat çeken artış yaşandı. Mart ayında Mersin'de ihracat yüzde 43,4 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, TÜİK ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici Dış Ticaret İstatistikleri Mart 2021 sonuçlarını değerlendirdi.

Mart ayında 333 milyon dolar ihracat

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin'in mart ayı ihracat ve ithalat verileri paylaşıldı. Buna göre, Mersin'in ihracatı Mart 2021'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,4 artarak 333 milyon 176 bin dolar olarak gerçekleşti. 2021 Ocak ayında 266 milyon 665 bin dolar, şubat ayında ise 379 milyon 270 bin dolar ihracat gerçekleştiren Mersin'in ilk üç aylık toplam ihracatı da 979 milyon 111 bin dolara yükseldi.

Mersin'in ithalatı ise mart ayında yüzde 2,4 artarak 273 milyon dolar oldu. Kentin üç aylık toplam ithalatı da 777 milyon 163 bin dolar olarak gerçekleşti. - MERSİN